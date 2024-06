13.06 - kąpieliska w Rumi i okolicy. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to jest kąpielisko?

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.