18.06 - kąpieliska w Rumi i okolicy. Gdzie dziś warto się wybrać?

Otwarte kąpieliska w Twojej okolicy. Gdzie popływasz w Rumi?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Rumi.

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpieliska w pobliżu Rumi

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.