[AKTUALIZACJA] Wybory prezydenckie 2020. Mieszkańcy Rumi poszli zagłosować. Do godz. 17 frekwencja ponad 51 proc.

Aktualizacja, 28 czerwca, godz. 18.40 Frekwencja w Polsce do godz. 17 wyniosła 47,89 proc. W powiecie wejherowskim była nieco wyższa na poziomie 48,01 proc . Cały czas na ziemi wejherowskiego najbardziej zdyscyplinowani są mieszkańcy Rumi . Zagłosowało 51,12 proc . uprawnionych osób do głosowania. W pozostałych gminach frekwencja wyglądała następująco: - Wejherowo 47,16 proc. - Reda 48,09 proc. - gmina Wejherowo 48,61 proc. - gmina Luzino 48,10 proc. - gmina Łęczyce 43,26 proc. - gmina Linia 49,09 proc. - gmina Szemud 47,07 proc. - gmina Choczewo 46,99 proc. - gmina Gniewino 40,17 proc.

W lokalu wyborczym dostaniemy jedną kartę do głosowania. Głosujemy, stawiając znak X przy nazwisku wybranego kandydata (ważne: muszą to być co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki).

Z listy, która zawiera nazwiska 11 kandydatów, możemy wybrać tylko jedną osobę. Jeśli wskażemy więcej niż jednego kandydata, głos będzie nieważny. Karta do głosowania powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

W lokalu z powodu pandemii koronawirusa może przebywać ograniczona liczba osób. Każdy z mieszkańców musi mieć zakryte usta i nos. Zaleca się przyjście z własnym długopisem.

- Należą się z naszej strony przeprosiny, chociaż niezależne od nas. Pandemia nie jest zależna od komisji wyborczej, natomiast wprowadzenie rygoru sanitarnego spowodowało, że ta szybkość oddania głosu jest znacznie zmniejszona - powiedział na niedzielnej konferencji prasowej o godz. 10 Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Na popołudniowej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej poinformowano, że do godziny 12 udział w wyborach wzięło 24,08 procent uprawnionych do głosowania. W powiecie wejherowskim była nieco niższa niż w skali kraju i wyniosła 23,90 proc. Do południa na ziemi wejherowskiej najwięcej osób zagłosowało w Rumi (frekwencja na poziomie 27,79 proc.). W Rumi 36 580 osób jest uprawnionych do głosowania. Do godz. 12 wydano 10 164 kart.