APS Rumia poznał swoje rywalki w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorek

Przypomnijmy, że do ćwierćfinału Mistrzostw Polski Juniorek siatkarki APS Rumia awansowały po Finale Pomorza Juniorek. Rumianki, aby dostać się do 1/4 finału MP musiały zająć miejsce medalowe. Mistrzostwa województwa zakończył na trzecim miejscu.

- Pierwszy mecz z Gedanią zagraliśmy zgodnie z planem. To była wysoka i łatwa wygrana. W drugim spotkaniu z GAS zaprezentowaliśmy się poniżej własnych umiejętności. Być może miał na to wpływ fakt, że tydzień wcześniej wysoko wygraliśmy z gdyńskim zespołem i to trochę uśpiło naszą czujność - podsumowował występ swoich podopiecznych trener Apeesek Robert Sawicki. - Natomiast przegrana w trzecim meczu, była poniekąd wkalkulowana w rozgrywki. Nie byliśmy faworytem. Zespół ze Stężycy zbudowany jest w oparciu o medalistki poprzednich Mistrzostw Polski Kadetek. Ale my grając swoim niezmienionym składem z wychowankami bardzo postawiliśmy się rywalkom. Udało nam się ugrać seta. Z tego spotkania, mimo, że przegraliśmy, to jako trener jestem najbardziej zadowolony. Pokazaliśmy kawał dobrej siatkówki - podkreśla Sawicki.