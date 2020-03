APS Rumia rozpoczyna zmagania w półfinale Mistrzostw Polski Juniorek

APS Rumia

Od piątku do niedzieli, 6-8 marca, rozgrywane będą półfinały Mistrzostw Polski Juniorek. APS Rumia trafił do grupy IV. W Krakowie o awans do finału podopieczne trenera Roberta Sawickiego walczyć będą z Elite Volley Kraków, LTS Legionovia Legionowo oraz UKS Atena Warszawa.