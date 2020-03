APS Rumia udział w MP Juniorek zakończył na półfinale

- Tym razem rywale byli lepsi. Wszystkim zespołom które wywalczyły awans do finałowej ósemki gratulujemy. Cieszymy się że w finale będziemy mieli swoją reprezentantkę (Paulina Damaske w barwach MKS Kalisz). Wszystkim którzy nas wspierali, byli z nami na dobre i na złe serdecznie dziękujemy. Mamy najlepszych kibiców na świecie i razem tworzymy wspaniałą siatkarską rodzinę. Kochani kiedy spojrzycie na ostatnie zdjęcie, to które było zrobione już po meczu, nie zauważycie tam przegranych. My wszyscy, którzy tą rodzinę tworzymy wygrywamy codziennie, gdyż robimy z pasją to co kochamy - napisał po turnieju APS Rumia.