Apteki w Rumi. Adresy, godziny otwarcia i dyżury

Szpital w Wejherowie. Nieprawidłowości na oddziale wewnętrznym w związku z koronawirusem?

Do naszej redakcji dotarła wiadomość opisująca nieprawidłowości, do jakich miało dojść na oddziale wewnętrznym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, gdzie u jednej z pacjentek wykryto zakażenie koronawirusem. Rzecznik Szpitali Pomorskich zaprzecza temu, żeby miało dojść do tak...