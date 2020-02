Budowa węzła integracyjnego w Rumi coraz bliżej, trwają wyburzenia [ZDJĘCIA]

To kolejny etap przygotowań do największej w historii miasta inwestycji. Do tej pory udało się m.in. zakończyć projektowanie, uzyskać niezbędne pozwolenia oraz przeprowadzić prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję – w maju 2019 roku wyburzone zostały budynki zlokalizowane w pobliżu stacji SKM Janowo, natomiast do końca lutego tego roku nie będzie śladu po dawnej siedzibie ogniska wychowawczego.

W przetargu, który zostanie rozstrzygnięty najprawdopodobniej w marcu, złożonych zostało 5 ofert opiewających na kwoty od niespełna 61 do 91 milionów złotych. Zainteresowani to: Budimex SA – 60 850 086,45 zł brutto, MTM SA – 61 352 663,02 zł brutto, PORR SA – 79 778 072,38 zł brutto, STRABAG sp. z o.o. – 89 140 735,07 zł brutto oraz Roverpol sp. z o.o. – 90 999 090,00 zł brutto.