Budżet obywatelski Rumia 2022. Rozpoczęło się głosowanie

Mieszkańcy Rumi złożyli łącznie 53 wnioski do budżetu obywatelskiego 2022. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 47. I to właśnie spośród tych rumianie wybiorą te, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Pierwsze głosy w tradycyjnej formie, czyli papierowej, rumianie mieli szansę wrzucić do urny podczas konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 13 września, w Klubie Integracji Społecznej.

- Budżet obywatelski jest po to, aby nasze miasto stało się ładniejsze i coraz bardziej funkcjonalne. Ale przede wszystkim realizowane są projekty, które wynikają z potrzeby mieszkańców - mówił podczas konferencji Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi.

Symbolicznej inauguracji głosowania dokonali w Klubie Integracji Społecznej mieszkańcy będący przedstawicielami różnych grup społecznych: przedszkolaków, rodziców, opiekunów, osób niepełnosprawnych, seniorów oraz strażników miejskich. Każdy wytypował najlepszego jego zdaniem projekty, oddając głos w formie papierowej lub elektronicznej.