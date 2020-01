Coraz więcej osób mieszka w Rumi. Według GUS jest ponad 49 tys. mieszkańców

Jest nas coraz więcej

Pod koniec 2018 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. Pod tym względem rok 2019 okazał się bardziej udany. Obecnie miasto zamieszkują 46 943 osoby, z czego niemal 52% stanowią kobiety. Z kolei według najbardziej aktualnych danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym – stan w dniu 30.06.2019) Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 mieszkańców.

Przybywają z zagranicy

W Rumi przybywa również cudzoziemców. Pod koniec 2018 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 186 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 299 cudzoziemców.

Kolejne pokolenia

Tendencja wzrostowa dotyczy także rumskich dzieci narodzonych poza granicami kraju. W roku 2018 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 68, natomiast w minionym roku wzrosła do 93. Ponadto jedno dziecko urodziło się bezpośrednio na terenie miasta. Nieznaczny spadek odnotowany został w przypadku zameldowanych w Rumi noworodków. Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, w minionym roku liczba ta spadła do 450.