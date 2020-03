Dzień Kobiet w Domu Kultury "Janowo" w Rumi |ZDJĘCIA

Prawie 1908 przedsiębiorców z powiatu wejherowskiego w małym ZUS

W ubiegłym roku do małego ZUS zgłosiło się ponad 13,2 tys. pomorskich przedsiębiorców. W tym roku do ulgi, która od lutego przekształciła się Mały ZUS plus dołączyło ich ponad 13,6 tys. W 2019 r. i w styczniu tego roku do małego ZUS zgłosiło się w Inspektoracie w Wejherowie 1908 ...