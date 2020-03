Felieton Jerzego Budnika. "Idą zmiany w TVP?"

Jerzy Budnik, polski polityk i działacz samorządowy, od 1990 do 1998 prezydent Wejherowa, poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. Na naszym portalu publikujemy felietony byłego posła ziemi wejherowskiej.

Znak zapytania w tytule tego felietonu nie jest przypadkowy. Owszem, w wyniku przepychanek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim i prezydentem Andrzejem Dudą, doszło do odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP, ale czy jest to zapowiedź istotnych zmian w tej stacji? Mam co do tego poważne wątpliwości. Parafraza słynnego powiedzenia księcia Saliny - „trzeba wiele zmienić, żeby wszystko pozostało po staremu”, najlepiej oddaje to, co stało się w TVP. Mimo odwołania Kurskiego, wszystko pozostało tam po staremu. Prezes Kaczyński po raz kolejny pokazał, kto w jego obozie rozdaje karty i że żaden Duda nie będzie za jego plecami prowadził własnej polityki kadrowej. Kurski co prawda przestał być prezesem, ale kilka godzin po odwołaniu został mianowany doradcą Zarządu, a odchodząc zdążył jeszcze doprowadzić do zawieszenia członka Zarządu Marzeny Paczuskiej, uchodzącej za jedynego „człowieka prezydenta”. Już bardziej nie mógł Dudy upokorzyć. Ponieważ na p.o. prezesa powołano 73. letniego Macieja Łopińskiego, który lata świetności ma już za sobą, należy się spodziewać, że TVP wciąż będzie rządził Kurski, tyle że z tylnego siedzenia.

Początki jego prezesury w TVP wcale nie były łatwe. Jej prezesem został na początku 2016 roku, nie w drodze konkursu, tylko nominacji ówczesnego ministra skarbu. Ale już po pół roku, w wyniku podjazdowych wojenek o wpływy w mediach publicznych dwóch prawicowych frakcji, jednej, skupionej wokół Tomasza Sakiewicza i „Gazety Polskiej”, drugiej, skupionej wokół braci Karnowskich i portalu wPolityce, chciano go z tej funkcji odwołać. Nic z tego. To znaczy formalnie odwołano go, ale po interwencji samego Kaczyńskiego szybko przywrócono, niby tylko do czasu rozstrzygnięcia rozpisanego konkursu, by w okresie przejściowym w TVP nie było chaosu. Zostawmy na boku kontrowersje towarzyszące konkursowi. Tak jak przewidywano, Kurski ten konkurs wygrał. Mówiło się, że prezes Kaczyński nie miał pod ręką nikogo bardziej od niego lojalnego i dyspozycyjnego. Niewątpliwie jego atutem było także to, że dobrze znał media i środowisko dziennikarskie.

W państwach demokratycznych media nazywane są „czwartą władzą”, która trzem pozostałym (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) patrzy na ręce. Ale PiS od kontrolowanych przez siebie mediów oczekuje czegoś innego. Nie mają zajmować się rozliczaniem rządu. Wprost przeciwnie, mają mu służyć i realizować jego politykę informacyjną. Kurski wszedł do TVP z zadaniem przeprowadzenia w tej instytucji reorganizacji, co zawsze jest wygodnym pretekstem do przeprowadzenia czystek kadrowych. I zadanie to wykonał. Wielu funkcyjnych pracowników TVP, kojarzonych ze „starym układem” albo samemu odeszło, uprzedzając decyzje nowego prezesa, albo zostało zwolnionych. Za zmianami organizacyjnymi i kadrowymi poszła radykalna zmiana polityki informacyjnej. TVP szybko stała się tubą propagandową PiS i rządu. I tak jest do dziś. Widać to szczególnie w głównych programach informacyjnych i publicystycznych. Politycy PiS wcale temu nie zaprzeczają. Przyznają, że TVP prezentuje „jednostronny przekaz” , ale tłumaczą to koniecznością zapewnienia w mediach pluralizmu i równowagi. Zgódźmy się, że od początku III RP media publiczne, a więc także TVP, były smakowitym kąskiem w partyjnym podziale łupów. Po każdych wyborach, byliśmy świadkami gorszących targów o kluczowe stanowiska w tej instytucji. Ale tak upartyjnionej TVP jak obecnie, wcześniej nie było. I dopóki będzie w niej rządził Kurski, to się nie zmieni.

