Felieton Jerzego Budnika. "Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo Polaków"

W ubiegłym tygodniu pisałem o powodach, dla których, moim zdaniem, wybory prezydenckie powinny zostać przełożone na termin późniejszy. Ale skupiłem się tylko na nierównych szansach poszczególnych kandydatów, co jest nie do pogodzenia z zapisaną w Konstytucji zasadą wolnych wyborów. To rzecz jasna nie jest jedyny powód, dla którego wybory powinny zostać przełożone. Jest dużo ważniejszy. Jest nim realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Polaków. Gdyby tego zagrożenia nie było, rząd nie wprowadziłby stanu epidemii i nie zwracałby się z apelem „zostańcie w domu”. Nie byłoby całego wachlarza coraz dotkliwszych obostrzeń i ograniczeń, które wywróciły do góry nogami życie milionów naszych rodaków, zatroskanych nie tylko o swoje i swoich bliskich zdrowie, ale także o to, co przyniesie przyszłość. A nie jest powiedziane, że tych obostrzeń i ograniczeń nie będzie jeszcze więcej, bo jak uprzedza minister zdrowia, epidemia będzie się rozszerzać, w związku z czym apogeum zachorowań jest jeszcze przed nami.

Epidemia zmieniła świat i zmieniła życie każdego z nas. Nic nie funkcjonuje tak jak przed jej wybuchem. To nie tylko pozamykane szkoły, przedszkola, uczelnie, zakłady i gabinety usługowe, centra handlowe, lokale gastronomiczne, pensjonaty, a nawet granice państwowe. To także puste ulice, instytucje kultury, świetlice środowiskowe, place zabaw, boiska, stadiony, pływalnie, hale sportowe i strefy rekreacyjne. Ale również drastyczne ograniczenia dotyczące udziału w nabożeństwach religijnych, odwołane uroczystości państwowe i imprezy rodzinne. To także zalecane odstępy w kolejkach do okienek na poczcie, w banku czy do kas w sklepach. Wszystko to świadczy o tym, że zdecydowana większość Polaków naprawdę przejęła się zagrożeniami i jest zdecydowana znieść wiele niedogodności, by do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia. Nie licząc incydentalnych przypadków, których nigdy nie da się uniknąć, pod względem przestrzegania wprowadzanych rygorów i samodyscypliny, Polacy spisują się wzorowo. Z całą pewnością zdają egzamin z odpowiedzialności. A nie jest im łatwo, bo prawie każdy ma w swojej rodzinie osoby z tzw. grup ryzyka, którym trzeba zapewnić opiekę, a do tego dochodzi jeszcze niepewność co do tego co jeszcze może się zdarzyć, co z pracą, z oszczędnościami całego życia, z egzaminami ośmioklasistów, maturzystów, studentów, z planowymi zabiegami medycznymi, ślubami, chrzcinami, przyjęciami do Pierwszej Komunii Świętej. Ludzie tym się teraz martwią, o tym myślą, a nie o wyborach.