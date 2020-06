Felieton Jerzego Budnika. "Tarcza samorządowa"

Wszyscy odczują skutki pandemii koronawirusa. Finanse publiczne, gospodarka, rolnictwo, przedsiębiorcy, pracownicy, cała sfera budżetowa i gospodarstwa domowe. Samorządy także. Najbardziej te mniej zamożne, których dochody opierają się głównie na subwencjach i dotacjach z budżetu państwa oraz na udziałach w podatkach centralnych. Wołanie samorządowców o pomoc ze strony państwa jest w tej sytuacji zupełnie zrozumiałe. Mają oni prawo oczekiwać, że zostaną potraktowani tak jak przedsiębiorcy i pracownicy, którzy doczekali się już kolejnej odsłony tzw. tarczy antykryzysowej.

Nie można powiedzieć, że rząd w ogóle nie dostrzega ich problemów. Poluzowano kilka sztywnych reguł fiskalnych, co pomoże wielu samorządom utrzymać płynność finansową, ale to zaledwie kropla w morzu potrzeb. To czego samorządy najbardziej dziś oczekują, to realna rekompensata za utracone dochody. Obliczono już, że w skali makro dochody samorządów z podatków i różnego rodzaju opłat mogą być w tym roku niższe o ok. 10 proc. w stosunku do prognozowanych. A przecież na tym ich straty się nie kończą. Na skutek wprowadzenia odgórnie obostrzeń dużo mniejsze będą przychody z odpłatnych usług świadczonych przez jednostki organizacyjne podległe samorządom, co stawia je w bardzo trudnej sytuacji. Jeżeli nie znajdą się środki na uzupełnienie powstałej luki, to niektóre z nich mogą mieć problem z przetrwaniem w tym i w przyszłym roku. Już wiadomo, że nie obejdzie się bez ostrego cięcia wydatków, czyli zaciskania pasa, a tego nikt nie lubi. Dotkną one wszystkie bez wyjątku dziedziny, za które odpowiada samorząd, od gospodarki komunalnej zaczynając, na oświacie, kulturze i sporcie kończąc. Ale źle by się stało, gdyby szukanie oszczędności ograniczyło się wyłącznie do wyhamowania inwestycji. Nie wszystkie da się ot tak, z dnia na dzień, zamrozić. Dotyczy to szczególnie tych, na które, często po wielu latach starań, udało się zdobyć dodatkowe środki z budżetu państwa, Sejmiku Wojewódzkiego i funduszy unijnych. Środki na ich kontynuowanie muszą się znaleźć. Poza tym, każda nowa inwestycja, to nakręcanie koniunktury i utrzymanie iluś miejsc pracy, a przecież niedopuszczenie do recesji gospodarczej i wzrostu bezrobocia, powinno być teraz jednym z priorytetów polityki państwa i samorządów. Oszczędności trzeba szukać gdzie indziej.