Festiwal polskiej animacji O!PLA po raz kolejny w Stacji Kultura w Rumi

Stacja Kultura w Rumi zaprasza na kolejną odsłonę Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. 9 marca o godz. 18 odbędzie się pokaz konkursowy w kategorii Profesjonalnej dla dorosłych (animacje dla widowni w wieku 15+).

Festiwalowe filmy są podzielone na kilka kategorii: profesjonalna – tu prezentują się twórcy, którzy działają od lat w polskiej kinematografii np. Piotr Dumała, debiutanci oraz studia filmowe. Studencka – etiudy realizowane w szkołach filmowych i na kierunkach artystycznych. OFF&Go!, Animowane fraszki i Formanimy – animowane filmy offowe, eksperymenty. Animowany wideoklip – kategoria im. Yacha Paszkiewicza, w której można obejrzeć klipy do piosenek różnych artystów m.in. Pablo Pavo i Ludzików, Bass Astral x Igo, Fish Emade czy Lecha Janerki. - Pokażemy 9 filmów w kategorii Profesjonalnej, projekcja potrwa około 90 minut. Po zakończeniu pokazów odbędzie się głosowanie na film, który najbardziej podobał się publiczności. Wyniki zostaną wysłane do Łodzi. Rumska publiczność jest jednym z ogniw decydujących o wygranej filmu w tej kategorii! Warto wziąć udział w pokazie i zobaczyć, że polska animacja stoi na bardzo wysokim poziomie i porusza ważne tematy. Wstęp wolny! Zapraszamy! - zachęca Stacja Kultury w Rumi.

CZYM JEST „O!PLA” Realizowany od 2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ANIMACJI “O!PLA” („O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja”, ale też „Oh! People Love Animation”) jest niezależną inicjatywą będącą przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem (w każdym wieku!), a polską animacją autorską, a także promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. W ciągu sześciu lat swego istnienia O!PLA stała się rozpoznawalną i szanowaną na całym świecie marką promującą i wspierającą polską animację, zaś zamierzony na początku cel (od)budowy relacji Artysta-Widz-Artysta jest konsekwentnie i z sukcesem realizowany. KAŻDY PROJEKT TO KONKRETNY CZŁOWIEK, CZYLI KTO STOI ZA FESTIWALEM „O!PLA” PIOTR KARDAS (ur. 13.06.1984 w Łodzi) – pomysłodawca i główny organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA (2013-), Rising of Lusitania – AnimaDoc Film Festival w Liverpool’u (2019-), a także projektów: Animation Across Borders i O!PLA FOCUS ON POLAND (O!PLA ACROSS THE BORDERS). Inicjator i dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Animacji CRAFT w Yogyakarcie (2017-). Koordynator polskiej edycji StopTrik International Film Festival (2016-). Kurator i juror na festiwalach filmowych (Białoruś, Brazylia, Chorwacja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Włochy). Stale współpracuje z festiwalami i instytucjami kultury na cały świecie.

ACID RAIN (2019, 26:16), Tomek Popakul | ANIMOON

Gdzieś w Europie Wschodniej. Młoda ucieka z domu, jak najdalej od szarej miejscowości. Tak poznaje Chudego – trochę niezrównoważonego dziwaka, który mieszka w kamperze i całymi dniami załatwia swoje niekoniecznie legalne sprawunki. Ich wspólna droga prowadzi w coraz dziwniejsze rejony. Tomek Popakul urodził się w 1986 roku. Jest absolwentem PWSFTviT w Łodzi na kierunku animacja i efekty specjalne. Równolegle przez rok studiował też scenariopisarstwo. Zrealizował kilka filmów z czego dyplomowy „Ziegenort” był pokazywany na wielu międzynarodowych festiwalach i zdobył liczne nagrody na całym świecie. Wziął udział w programie rezydencji Animation Artist in Residence Tokyo organizowanym przez Japan Image Council (JAPIC) gdzie zrealizował film „Black”. LAUREAT SPECJALNEGO WYRÓŻNIENIA O!PLA 2017 ZA FILM BLACK / CZERŃ (Kategoria Poza Polską)

DESZCZ (2019, 05:00), Piotr Milczarek | FUMI Studio

„Deszcz” to lekki, krótki film animowany, opowiadający o zbiorowej świadomości. O tym, że brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za własne czyny sprawia, że bezrefleksyjnie idziemy za tłumem, co może doprowadzić do tragedii. To również film o próbie walki jednostki ze zbiorową hipnozą i o konsekwencjach zarówno dla niej, jak i tłumu. Piotr Milczarek (rocznik ‘77) urodził się i mieszka w Łodzi. Studiował animację i efekty specjalne w PWSFTviT, gdzie obecnie pracuje jako asystent. Wyreżyserował m.in. etiudy „Komiks”, „Wojna światów”, „Pan Pan” i „Karaluch”, jest współautorem scenariusza do „Moonshine” Michała Poniedzielskiego, pracował przy wielokrotnie nagradzanej „Świtezi” Kamila Polaka (scenorys, prace plastyczne), a także jako animator przy filmach „Miasto Płynie” Balbiny Bruszewskiej oraz „Radostki” Magdaleny Osińskiej. Na co dzień opracowuje storyboardy do filmów reklamowych.

ŁOWY (2019, 08:40), Mateusz Jarmulski | ANIMOON

Miasteczko otoczone lasami i jeziorami, gdzieś w północnej części Polski. Kilkanaście domów i gospodarstw oraz mały barokowy kościół. Bohater – jedenastoletni chłopiec spędza tutaj ostatni miesiąc wakacji. Zaczytany w przygodowych powieściach o Dzikim Zachodzie, jest głodny przygód i doświadczeń. Eksploruje okolicę, wyposażony w reporterski magnetofon i łuk. Niewinna przygoda nagle przestanie być zabawą. To co chłopiec przeżyje w ten letni wieczór zostanie w nim na długo. Mateusz Jarmulski jest reżyserem filmów animowanych, scenarzystą i animatorem. Ukończył PWSFTviT w Łodzi na kierunku animacji. Pracował w studiu Se-Ma-For, gdzie zajmował się efektami specjalnymi do filmu „Piotruś i Wilk” (Oscar 2008). Współpracował także przy produkcji filmu „Świteź” Kamila Polaka. Pracował w zespole tworzącym multimedialne projekcje dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jego filmy były emitowane, pokazywane i nagradzane na wielu festiwalach m in. w Stuttgarcie, Seulu, Belgradzie czy Hiroszimie. Obecnie uczy animacji w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na wydziale Sztuka Nowych Mediów na ścieżce anglojęzycznej. Serial dla dzieci przedszkolnych „Przytul mnie”, który wyreżyserował spotkał się z pozytywnym przyjęciem wśród publiczności telewizyjnej i festiwalowej. „Łowy” to jego najnowszy film autorski.

METRO (2019, 10:00), Natalia Krawczuk | WJTeam

„Metro” to krótka opowieść o życiu motorniczego o imieniu Arsenij, który bardzo kocha swoją pracę. Jest tylko jedna rzecz, która mu w niej przeszkadza – pasażerowie. Pewnego dnia postanawia dać im nauczkę. Natalia Krawczuk – ukończyła wydział Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Animację w Szkole Filmowej w Łodzi. W przerwie między studiami pracowała w agencji PR oraz państwowych instytucjach kultury. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Szkole Filmowej w Łodzi oraz pracuje jako animator-freelancer. LAUREATKA SREBRNEGO TOBOŁKA O!PLA 2015 ZA WIDEOKLIP MOJA IDENTYFIKACJA DLA ZESPOŁU AMPERA oraz BRĄZOWEGO TOBOŁKA O!PLA 2017 ZA FILM PIES SCHROEDINGERA (Kategoria Szkolna). OSTATNIA WIECZERZA (2019, 13:00), Piotr Dumała | FUMI Studio

Dramat grupy mężczyzn siedzących za stołem, poruszających się w rytm współczesnej muzyki na kwartet smyczkowy czyli Ostatnia Wieczerza Jezusa i 12 Apostołów.

Piotr Dumała (1956), reżyser filmów animowanych i fabularnych, grafik, prof. Szkoły Filmowej w Łodzi, Konstfack College w Eksjo, Harvard University w Cambridge. Najważniejsze filmy: „Czarny Kapturek”, „Łagodna”, „Ściany”, „Wolność nogi”, „Franz Kafka”, „Zbrodnia i kara”, „Las” (fab.). Ponad 70 nagród za twórczość filmową. Najważniejsze nagrody: Grand Prix Kraków, Grand Prix Zagrzeb, Grand Prix Espinho, Nagr. Specjalna Jury Annecy, Nagr. Specjalna Jury Gdynia. LAUREAT SREBRNEGO TOBOŁKA O!PLA 2015 ZA FILM HIPOPOTAMY (Kategoria Profesjonalna) RE-CYCLE (2019, 06:21), Mateusz Lenart | Studio Munka – SFP

Żyjący samotnie w świecie bez światła i nadziei bohater zatraca się w pogoni za utraconą przeszłością. Cykl, w który wpada po stracie wszystkiego co kochał, jest jedynym co zna. Jest także osobistym więzieniem, z którego nie potrafi się już uwolnić. Mateusz Lenart – absolwent Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor artystyczny, grafik, ilustrator, reżyser pracujący w przestrzeni 2D i 3D przy produkcji gier, reklam i filmów. Laureat wielu nagród artystycznych, m.in. prestiżowej nagrody Paszport Polityki w kategorii Kultura Cyfrowa w 2018 roku za grę „Observer”. Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Triennale Rysunku w Lubaczowie za tryptyk „Ślady czasu” w 2011 roku.

SILNY NIEZALEŻNY KOSMOS (2018, 10:37), Damian Krakowiak | FUMI Studio

„Silny niezależny kosmos” to fikcyjna historia małżeństwa rozdzielonego olbrzymim dystansem, przestrzenią i czasem. Żyjący na dwóch zupełnie różnych płaszczyznach bohaterowie konfrontują się z rzeczywistością próbując odnaleźć sens nie do końca jasnej sytuacji w której się znaleźli. Damian Krakowiak. Urodzony w 1992 roku. W 2017 roku ukończył studia w Szkole Filmowej w Łodzi na wydziale Animacji, podczas których zrealizował 5 szkolnych etiud. Od 2017 roku pracuje w Warszawie jako animator 2D/3D. W swoich animacjach opowiada smutne, nostalgiczne i przepełnione sentymentalizmem historie zwyczajnych ludzi i ich problemów. LAUREAT ZŁOTEGO TOBOŁKA O!PLA 2017 ZA FILM HEL (Kategoria Szkolna) STORY (2019, 04:50), Jola Bańkowska | Studio Munka – SFP/Letko

STORY to ironiczny ciąg kilkunastu scenek, opowiadających o przenikaniu się codzienności ze światem cyfrowym. Oglądany przez „story”, popularną dziś funkcję na większości mediów społecznościowych, przedstawia ludzi samotnych, zagubionych, a czasem już obojętnych na otaczającą ich rzeczywistość.

Jola Bańkowska (1992) – w latach 2012 – 2017 studentka Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP, ilustratorka, reżyserka filmów animowanych. Dwukrotna laureatka Adobe Design Achievement Awards oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016). LAUREATKA SPECJALNEGO WYRÓŻNIENIA O!PLA 2017 ZA ANIMOWANĄ FRASZKĘ BIOTOP WIECZÓR (2019, 03:20), Marcin Giżycki | Fundacja Czarny Karzeł

Czterech mężczyzn czeka na w pustynnym pejzażu na tramwaj. Film zainspirowany obrazem pioniera polskiej animacji Zenona Wasilewskiego. Marcin Giżycki. Historyk sztuki i filmu, krytyk, reżyser, scenarzysta, fotograf. Profesor w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wykładowca w Rhode Island School of Design w Providence (USA). Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator” w Poznaniu. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku pracował w redakcjach „Literatury” i „Projektu”. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Animafilm”, organu Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmów Animowanych ASIFA. Autor książek i artykułów z zakresu historii sztuki i filmu. Laureat wielu festiwali filmowych. Zrealizował kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, animowanych, eksperymentalnych i krótkich aktorskich.

LAUREAT BRĄZOWEGO TOBOŁKA O!PLA 2017 ZA FILM MONUMENT (Kategoria FORMANIMY)

