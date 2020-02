Gala MMA w Rumi 2020. Zobaczyliśmy 10 walk w oktagonie |ZDJĘCIA, WIDEO

- Będzie to kolejna edycja zawodowej gali MMA K1 Time of Masters, tym razem pod nazwą ,,Gra o tron”. Taka nazwa została nadana z okazji tego, że pierwszy raz w historii federacji zdecydowaliśmy się na pojedynek o pas mistrzowski - zapowiadał przed galą Bartosz Chyrek , prezes federacji ,,Time of masters”. - Będzie to walka w kategorii wagowej 77 kilogramów w formule MMA pomiędzy Klemensem Ewaldem z Gdańska a Piotrem Siwkowskim z Ostródy. Klemens Ewald walczył na naszych galach i zawsze zwyciężał, dlatego właśnie otrzymał tę szansę, Piotr Siwkowski natomiast jest to zawodnik, z którym Klemens Ewald kiedyś walczył, został jednak pokonany i chce się zrewanżować. Będzie to taka gra o podwójną stawkę - walka o pas i walka rewanżowa.

Walka wieczoru :

O pas federacji Time of Masters MMA 77 KG: Klemens Ewald vs. Piotr Siwkowski

Pozostałe walki:

MMA 84 kg: Damian Konieczny vs. Rafał Urbański

K1 91 kg: Sebastian Fabiszewski vs. Filip Miszczak

MMA 68 kg: Konrad Furmanek vs. Dominik Gierkowski

MMA Semi-Pro 61 kg: Szymon Pyrdol vs. Dawid Zawitowski

MMA Semi-Pro 61 kg: Miłosz Melchert vs. Kacper Matyszewski

MMA Semi-Pro 68 kg: Michał Marczak vs. Krystian Kuś

MMA Semi-Pro 77 kg: Szymon Witkowo vs. Damian Schachta

MMA Semi-Pro 77 kg: Damian Janikowski vs. Kamil Wychryst

MMA Semi-Pro 70 kg: Michał Szwugier vs. Daniel Kreft