Gdzie można głosować podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego? Lista lokali wyborczych w Rumi

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 już niedługo odbędą się w Polsce. W lokalach wyborczych w całej Polsce będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Sprawdź szczegóły poniżej. Zobacz spis lokali wyborczych w Rumi, gdzie możesz oddać swój głos. Przeczytaj, w którym z nich możesz głosować.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Rumi - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Rumi. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

adres: Dokerów 5, 84-230 Rumia

numer komisji: 10 Dokerów

Gdańska (nr: 1, 1A

od nr 2 do nr 9, 9A, 9B

od nr 10 do nr 17, 17A

od nr 18 do nr 20)

Kolejowa

Obrońców Westerplatte

Portowa

Centrum Pomocowe im. Św. s. Faustyny (Caritas)

adres: Księdza Lucjana Gierosa 8A, 84-230 Rumia

numer komisji: 17 Abrahama

Henryka Dąbrowskiego (od nr 27A do nr 35-nieparzyste

od nr 26 do 30-parzyste)

Kochanowskiego

Księdza Lucjana Gierosa

Marszałka Józefa Piłsudskiego (od nr 1 do 37-nieparzyste

od nr 2 do 42-parzyste)

Morska

NMP Wspomożenia Wiernych

Objazdowa

Suwalska

Warszawska

Ekologiczna Szkoła Społeczna

adres: Kujawska 8A, 84-230 Rumia

numer komisji: 11 Błoń Janowskich

Chylońska

Dębogórska (od nr 86 do końca-parzyste)

Gdańska (nr: 22, 24

od nr 42 do końca-parzyste i od nr 55 do końca-nieparzyste)

Katowicka

Kujawska

Oksywska

Pomorska (nr: 5, 9, 15, 17, 17C, 17D, 17E, 19, 21, 23, 25)

Spacerowa

Hala Widowiskowo-Sportowa

adres: Mickiewicza 49, 84-230 Rumia

numer komisji: 12 Agrestowa

Akacjowa

Borówkowa

Brzozowa

Bukowa

Chełmińska

Cisowa

Cmentarna

Cyprysowa

Czereśniowa

Dereniowa

Jagodowa

Jaworowa

Jesionowa

Jodłowa

Kazimierska

Klonowa

Krzemowa

Kwarcowa

Leszczynowa

Malinowa

Magnoliowa

Modrzewiowa

Morelowa

Mściwoja II

Porzeczkowa

Poziomkowa

Północna

Rajska

Spółdzielcza

Subisława

Świętopełka

Truskawkowa

Wiązowa

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

adres: Sabata 12, 84-230 Rumia

numer komisji: 2 Kombatantów

Leśna

Nizinna

Podgórna

Podgórska

Sabata

Sobieskiego (od nr 2 do nr 16-parzyste i nr 11)

Szkolna

Śląska

Towarowa (od nr 1 do 27A-nieparzyste)

Wałowa

Wodna

Zakole

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1

adres: Starowiejska 4, 84-230 Rumia

numer komisji: 5 Generała Józefa Hallera

Gen. Stanisława Maczka

Henryka Dąbrowskiego (od nr 8 do nr 24-parzyste

od nr 1 do 23-nieparzyste)

Krzywa

Matejki

Paderewskiego

Starowiejska (od nr 2 do 16-parzyste

od nr 3 do nr 17A-nieparzyste)

Torowa

Wejhera

Wybickiego

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2

adres: Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

numer komisji: 19 Admiralska

Biała

Białowieska

Borowa

Bosmańska

Cegielniana

Gajowa

Głogowa

Gniewowska

Górska

Grunwaldzka

Harcerska

Hodowlana

Jachtowa

Jaśminowa

Kapitańska

Komandorska

Korczaka

Mazurska

Parkowa

Piaskowa

Płk. Dąbka

Przemysłowa

Sadowa

Skarpowa

Strzelecka

Tatrzańska

Towarowa (od nr 29 do nr 67-nieparzyste)

Wysoka

Wyżynna

Zakopiańska

Zawiszy Czarnego

Zbychowska

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (sala gimnastyczna)

adres: Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

numer komisji: 3 Aleksandra Fredry

Artura Grottgera

Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Chełmońskiego

Chodkiewicza

Długa

Dolna

Gabrieli Zapolskiej

Herberta

Hetmańska

Husarska

Jacka Malczewskiego

Jęczmienna

Józefa Rzepki

Juliusza Kossaka

Kasprowicza

Królowej Jadwigi

Krzywe Koło

Ksawerego Dunikowskiego

Migały

Nałkowskiej

Orkiszowa

Owsiana

Reja

Sędzickiego

Wita Stwosza

Zbożowa

Żytnia

adres: Pomorska 27, 84-230 Rumia

numer komisji: 14 Bolesława Krzywoustego

Częstochowska

Gdańska (nr: 26, 28, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 53)

Gdyńska (od nr 33 do końca-nieparzyste i od nr 34 do końca-parzyste)

Hetmana Czarnieckiego

Kasztelańska

Mieszka I

Pomorska (nr: 29, 31)

Władysława IV

Władysława Łokietka

Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: Kościelna 6, 84-230 Rumia

numer komisji: 1 Apolinarego Formeli

Bema

Bławatkowa

Bolesława Prusa

Bratkowa

Broniewskiego

Cypriana Kamila Norwida

Daliowa

Franciszka Fenikowskiego

Gerberowa

Goździkowa

Ignacego Krasickiego

Irysowa

Jeziorna

Kilińskiego

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Konwaliowa

Kostki Napierskiego

Kościuszki

Krokusowa

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Lawendowa

Makowa

Nagietkowa

Narcyzowa

Partyzantów

Storczykowa

Torfowa

Wiejska

Wisławy Szymborskiej

Wróblewskiego

Wyspiańskiego

Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna)

adres: Kościelna 6, 84-230 Rumia

numer komisji: 15 Chopina

Dębogórska (od nr 1 do nr 9C-nieparzyste

od nr 2 do 12C-parzyste)

Fiołkowa

Jana z Kolna

Juliusza Słowackiego

Kościelna

Lecha Bądkowskiego

Lipowa

Mostowa

Ogrodowa

Plac Kaszubski

Plac Wolności

Przyrzeczna

Różana (od nr 66 do nr 146-parzyste

od nr 43 do nr 119-nieparzyste)

Skłodowskiej-Curie

Śniadeckich

Waryńskiego

Warzywna

Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa Nr 1 (wejście od ul. Świętopełka)

adres: Kościelna 6, 84-230 Rumia

numer komisji: 18 1 Maja

Elizy Orzeszkowej

Józefa Mackiewicza

Majkowskiego

Marii Konopnickiej

Okrzei

Różana (od nr 2 do 64-parzyste

od nr 1 do 41B-nieparzyste)

Tuwima

Tysiąclecia (od nr 9 do 79-nieparzyste

od nr 10A do nr 78-parzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: Górnicza 19, 84-230 Rumia

numer komisji: 13 Fabryczna

Garbarska

Górnicza

Granitowa

Gryfa Pomorskiego

Hutnicza

Jantarowa

Ludowa

Marmurowa

Metalowców

Na Stoku

Okrętowa

Polna

Robotnicza

Rybaków

Rymarska

Sobieskiego (od nr 13 do nr 129-nieparzyste

od nr 20 do 86A-parzyste)

Stalowa

Szyprów

Tkacka

Włókiennicza

Żwirowa

Szkoła Podstawowa Nr 4

adres: Świętojańska 11, 84-230 Rumia

numer komisji: 4 3 Maja

Bydgoska

Harcmistrza Pawła Wyszeckiego

Janowska

Kielecka

Krakowska (z wyłączeniem nr: 3, 5, 5I, 5II

5III, 5IV, 10, 21 i z wyłączeniem: nr parzyste od 24 do 30)

Lubelska

Łódzka

Łużycka

Oliwska

Olsztyńska

Radomska

Słupska

Stanisława Ormińskiego

Świętojańska

Szkoła Podstawowa Nr 4 (sala gimnastyczna)

adres: Świętojańska 11, 84-230 Rumia

numer komisji: 16 Elbląska

Gnieźnieńska

Grudziądzka

Henryka Dąbrowskiego (od nr 32 do nr 50-parzyste

od nr 51 do nr 111-nieparzyste)

Krakowska (nr: 3, 5, 5I, 5II

5III, 5IV, 10, 21 i nr parzyste od nr 24 do nr 30)

Opolska

Poznańska

Toruńska

Wileńska

Wrocławska

Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: Sienkiewicza 30, 84-230 Rumia

numer komisji: 20 Generała Sikorskiego

Ignacego Hepki

Jana Trepczyka

Kopernika

Kosynierów

Lotników

Saperów

Spadochroniarzy

Staszica

Stefana Bieszka

Tysiąclecia (od nr 3 do 7A-nieparzyste

od nr 4 do 10-parzyste)

Żwirki i Wigury (od nr 37C do nr 53-nieparzyste

od nr 20 do 48-parzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: Sienkiewicza 30, 84-230 Rumia

numer komisji: 6 A. Asnyka

Bolesława Chrobrego

Ceynowy

Cicha

Krótka

Ks. Bernarda Sychty

Ks. Leona Heykego

Kwiatowa

Marzanny

Okrężna

Poprzeczna

Roszczynialskiego

Równa

Sienkiewicza

Słoneczna

Starowiejska (od nr 19 do nr 73-nieparzyste

od nr 20 do 52-parzyste)

Stolarska

Ślusarska

Wąska

Żeromskiego

Żwirki i Wigury (od nr 1 do 37A-nieparzyste

od nr 2 do 18-parzyste)

Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: Stefana Batorego 29, 84-230 Rumia

numer komisji: 7 Chabrowa

Chmielna

Czesława Janczarskiego

Jana Brzechwy

Jana Marcina Szancera

Janiny Porazińskiej

Kamienna

Kornela Makuszyńskiego

Leśniczówka Zagórze

Łąkowa

Młyńska

Podmokła

Rycerska

Skośna

Stefana Batorego

Świętego Józefa

Zdrojowa

Zielarska

Zielona

Źródlana

Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: Rodziewiczówny 10, 84-230 Rumia

numer komisji: 21 Cedrowa

Dębogórska (od nr 11 do nr 101-nieparzyste

od nr 14 do nr 84-parzyste)

Dębowa

Gdyńska (od nr 1 do 31-nieparzyste i od nr 2 do 32-parzyste)

Grabowa

Gruszkowa

Jałowcowa

Jana Kazimierza

Jarzębinowa

Kalinowa

Kasztanowa

Kazimierza Jagiellończyka

Kazimierza Wielkiego

Królowej Bony

Leszka Białego

Marszałka Józefa Piłsudskiego (od nr 75 do nr 91-nieparzyste

od nr 108 do nr 120-parzyste)

Orzechowa

Przemysława II

Sosnowa

Świerkowa

Topolowa

Wierzbowa

Wiśniowa

Władysława Jagiełły

Zygmunta Augusta

Zygmunta Starego

Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: Rodziewiczówny 10, 84-230 Rumia

numer komisji: 8 Bohaterów Kaszubskich

Czechowa

Czesława Miłosza

Derdowskiego

Generała Andersa

Helska

Jaworskiego

Kusocińskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego (od nr 39 do 73A-nieparzyste

od nr 44 do 104-parzyste)

Marynarska

Mickiewicza

Pucka

Pułaskiego

Rodziewiczówny

Sopocka

Szczecińska

Targowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących

adres: Stoczniowców 6, 84-230 Rumia

numer komisji: 9 Działkowców

Filtrowa

Gdańska (nr: 29, 29A, 30, 32, 34, 34A, 34B, 34C, 36, 36A, 36B, 38

Henryka Dąbrowskiego (nr: 52, 56C, 56B, 56A

od nr 113 do nr 149-nieparzyste)

Mazowiecka

Pomorska (nr: 1, 1A, 1B, 1C, 3, 7)

Stoczniowców

Szkutników

Żeglarzy

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach europejskich

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

