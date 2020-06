Jeszcze w czerwcu czytelnicy z Rumi będą mogli ponownie korzystać z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej

Filia nr 4 (ul. Górnicza 19) zostanie otwarta 18 czerwca i będzie przyjmować czytelników w czwartki i piątki od 10 do 18. Z koeli filia nr 2 (ul. Kościelna 17) zostanie otwarta 22 czerwca i będzie funkcjonować trzy dni w tygodniu: w poniedziałki i wtorki od 10 do 18 oraz w środy od 10 do 14.

- Naliczanie i pobieranie kar we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi jest wstrzymane do 31.07.2020, dotyczy to wszelkich zaległości. Zapraszamy do zwracania przetrzymanych zbiorów. Termin zwrotu wszystkich zbiorów zostaje przedłużony do 31.07.2020 - informuje rumska MBP.

Ze względów bezpieczeństwa związaną z pandemią koronawirusa rumska biblioteka proponuje nowe zasady korzystania z księgozbioru i usług biblioteki.