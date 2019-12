Kamix ATS Małe Trójmiasto na fotelu wicelidera po pierwszej części sezonu w I lidze! [ZDJĘCIA]

Siedem zwycięstw, jeden remis i jedna porażka - z takim bilansem pierwszą rundę zakończyli zawodnicy I-ligowego Kamix ATS Małe Trójmiasto Rumia.

- Dla nas była to bardzo udana runda. Mamy dwa punkty przewagi nad trzecią drużyną i tym samym będziemy mogli walczyć o baraże - mówi Jarosław Przyborowski, prezes ATS. - Awans do Superligi to cel, jaki sobie przed startem sezonu postawili zawodnicy i zarząd. Wspólnymi siłami będziemy do tego dążyć. Czas pokaże, czy nam się to uda - dodaje prezes.