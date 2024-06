Kąpieliska w Rumi i okolicy otwarte 10.06. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Rumi

Kąpielisko: Gdynia Babie Doły

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Puckiej

Kąpielisko: Gdynia Śródmieście

Kąpielisko: Rewa od strony Zatoki Gdańskiej

Kąpielisko: Gdynia Redłowo

Kąpielisko: Gdynia Orłowo

Kąpielisko: Jezioro Wysoka – Wycztok

Kąpielisko: Sopot-Kamienny Potok-Koliba

Kąpielisko: Sopot - 13-17

Kąpielisko: Puck plaża po wschodniej stronie części falochronu portu jachtowego na Zatoce Puckiej

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe I

Kąpielisko: Sopot Park Północny

Kąpielisko: Sopot-K22

Kąpielisko: Sopot-32A-33

Kąpielisko: Sopot - Łazienki Południowe II

Kąpielisko: Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Kąpielisko: Molo Gdańsk Brzeźno

Kąpielisko: Hallera Gdańsk Brzeźno

Kąpieliska w pobliżu Rumi

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.