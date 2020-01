Koncert noworoczny w parafii pw. Św. Judy i Tadeusza w Rumi. Zabrzmiały m.in. polskie kolędy [ZDJĘCIA]

Najpiękniejsze polskie kolędy m.in. "Wśród nocnej ciszy" , "Dzisiaj w Betlejem", znane na całym świecie piosenki świąteczne m.in. "Winter wonderland", "White Christmas" oraz przeboje musicalowe m.in. z musicalu "Jesus Christ Superstar" song "I Don't Know How To Love Him" czy z musicalu "Upiór w operze" song "Think of me" zabrzmiały podczas koncertu noworocznego w kościele pw. Św. Józefa i Tadeusza w Rumi.

Piękny śpiew artystów oraz imponująca gra instrumentalistów porwała publiczność, która tego wieczoru wypełniła kościół po brzegi. Artyści zostali nagrodzeni długimi owacjami na stojąco. Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym wydarzenia był tenor pochodzący z Rumi, artysta Opery Krakowskiej Marek Gerwatowski. Wydarzenie odbyło się w ramach Rumskich Spotkań Muzycznych. Współorganizatorem koncertu było Starostwo Powiatowe w Wejherowie. - Dziękuję artystom za piękny koncert i za cudowną energię podczas prób i koncertu. Dziękuję publiczności, która stworzyła magiczną atmosferę, a także ogromne podziękowania kieruję do tych dzięki, którym ten koncert mógł się odbyć - mówi Marek Gerwatowski dyrektor artystyczny Rumskich Spotkań Muzycznych. W koncercie wystąpili:

Sonia Warzyńska - Dettlaff- sopran ,Agata Flondro- mezzosopran, Kamil Pękala- baryton ,

Zespół Śpiewaczy Św . Cecylia, Chór dziecięcy z Ekologicznej Szkoły Podstawowej w Rumi,

Łukasz Jankowski- fortepian, Dawid Głowacki- klarnet, Tomasz Skrętkowski - instrumenty perkusyjne,

Łukasz Jankowski- fortepian, Dawid Głowacki- klarnet, Tomasz Skrętkowski - instrumenty perkusyjne,

Krzysztof Brzozowski- dyrygent, Marek Gerwatowski- tenor, dyrektor artystyczny wydarzenia