Koronawirus. Grupa radnych Rumi apeluje o pomoc dla mieszkańców i przedsiębiorców

- Mamy przykład korporacji, które już dziś likwidują etaty. Dla nich przelicznik jest prosty - żadne dofinansowanie nie zrekompensuje kosztów utrzymania pracownika przy jednoczesnym braku możliwości wykonywana usług w swojej branży. Prościej jest zwolnić, poczekać na rozwój sytuacji, a później, w miarę poprawy, przyjąć na nowo do pracy. Budżety państwa i samorządów to naczynia połączone. Już wiadomo, że zrealizowanie celów miasta będzie w tym roku nierealne, a strach pomyśleć, co się wydarzy, jeśli dojdzie do rozwoju kryzysu. Nawet najwięksi fachowcy nie są w stanie określić co będzie w przyszłym roku - mówi Formella . - Zróbmy więc wspólnie wszystko, aby na miarę możliwości pomóc rumskim firmom w obecnej ciężkiej sytuacji. Sam prowadzę działalność gospodarczą, więc wiec jak ciężko jest podjąć decyzję o utrzymaniu etatów, ale podjąłem decyzję, że - mimo tych trudności - nie zwolnię z pracy ani jednej osoby - podkreśla radny .

Poniżej prezentujemy całą treść wniosku przygotowanego przez grupę radnych:

Wniosek Radnych Miasta Rumi w sprawie informacji bieżącej oraz odroczenia lub umorzenia płatności, 10.04.2020 r.

“W związku z art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawy o samorządzie gminnym, art. 15p., art. 15zzzf, art. 15zzzg. 1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zwana dalej „Ustawą”) przedkładamy poniższy wniosek w sprawie: informacji bieżącej oraz obniżenia obciążeń finansowych spoczywających na mieszkańcach Rumi, które wynikają z opłat lokalnych w związku z następstwami wystąpienia stanu epidemii COVID-19.

Zwracamy się do Burmistrza Miasta Rumi Pana Michała Pasiecznego z wnioskiem o:

1. przedstawienie informacji bieżącej na temat systemowych działań władz samorządowych miasta Rumi zrealizowanych w przedmiocie zabezpieczenia mieszkańców przed ryzykiem infekcji COVID-19;

2. pozytywne przychylenie się do ewentualnych wniosków podmiotów, których płynność finansowa ulegnie pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w myśl Art. 15zzzg. 1. Ustawy, który stanowi, że do czasu określenia przez Radę Miejską zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13 tej ustawy, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez Burmistrza. Do czasu podjęcia uchwały, o której mowa w art. 15zzzf Ustawy, Burmistrz może postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności, o których mowa w art. 15zzzf ust. 1 Ustawy.

W związku z dostępnością instytucji przewidzianych Ustawą podjętą przez Parlament RP zwracamy się do Burmistrza Miasta jak i Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi, Pana Krzysztofa Woźniaka z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Rady Miejskiej Rumi projektów aktów prawnych przewidujących:

1. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. w okresie od marca do końca września 2020 roku (termin na dzień 10 kwietnia 2020roku);

2. możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. zgodnie z treścią Ustawy;

3. podjęcie działań w celu obniżenia opłat eksploatacyjnych i innych obciążających przedsiębiorców prowadzących działalność na targowisku „Remsczie Renk”;

4. pozytywne zaopiniowanie przyszłych wniosków o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Rumia lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Z uwagi na potrzeby Rumian, aby nie przyczyniać się do pogłębiania ich już i tak trudnej sytuacji, władze samorządowe powinny podjąć zdecydowane i konkretne kroki w celu obniżenia danin publicznych należnych miastu.

Uważamy, że działania władz centralnych nie zwalniają władz samorządu terytorialnego z obowiązku podjęcia działań w ramach przysługujących im kompetencji, aby w tym trudnym czasie nie tylko nie przyczyniać się do pogłębiania niepewności w zakresie sytuacji gospodarczej mieszkańców, ale i podjąć aktywne działania, aby tę sytuację poprawić.

Mając na celu dobro mieszkańców apelujemy o bezzwłoczne podjęcie inicjatyw w przedmiocie realizacji wyżej wymienionych postulatów.”