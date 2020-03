Koronawirus. MDK Rumia w czasie epidemii zaprasza do spotkań w Internecie

Mimo, że Dworek pod Lipami jest zamknięty, to materiały związane z działalnością MDK Rumia, jak i te, które mogą zainspirować rodziców do efektywnego spędzenia czasu z dziećmi, prezentowane są na profilu facebookowym instytucji oraz na youtube.

– Działalność Domu Kultury została ograniczona, w budynku nie odbywają się żadne zajęcia artystyczne czy atrakcje. Naszą aktywność na dzień dzisiejszy przenieśliśmy do internetu. Na łamach naszej strony na Facebooku oraz na kanale YouTube udostępniamy filmy promujące to, co wydarzyło się u nas do tej pory, czyli na przykład występy wokalistów Rumskiego Wokalu czy też laureatów Wierszogadania – mówi Agnieszka Skawińska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. – Udostępniamy także cykl spotkań ,,Z wizytą w Miejskim Domu Kultury”, gdzie przedstawiamy zabawy dykcyjne, zajęcia plastyczne czy też „Dekalog kulturalnego widza" – dodaje.