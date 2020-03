Koronawirus. Ograniczony dostęp do Urzędu Skarbowego w Wejherowie do 10 kwietnia

- Powyższe ograniczenie dotyczy możliwości fizycznego dostępu do lokalu urzędu w celu załatwiania spraw. Niezależnie od powyższego, nasz urząd działa normalnie, i oczywiście istnieje możliwość rozliczania podatków: po pierwsze: on – line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje oraz e-PUAP; po drugie: przy wejściu do urzędu poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn; w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu - informuje Urząd Skarbowy w Wejherowie.

Z powodu pandemii koronawirusa ograniczony dostęp do Urzędu Skarbowego w Wejherowie został przedłużony do 10 kwietnia. Do tego czasu ze skarbówką można kontaktować się drogą telefoniczną:

• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – (58) 736-38-66 (58) 736-63-879

• Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) (58) 736-63-863

• Podatek od towarów i usług (VAT) – (58) 736-38-36

• Podatek od spadków i darowizn (PSD) (58) 736-39-57

• Rejestracja podatkowa (58) 736-38-02

• Egzekucja administracyjna – (58) 736-39-65 (58) 736-39-68

• Rachunkowość podatkowa – (58) 736-38- 45

• Komórka wierzycielska – ulgi w spłacie – (58) 736-38-08 (58) 736-38-94 (058) 736-39-52

• Komorka wierzycielska – sprawy wierzycielskie (58) 736-39-70 (58) 736-39-54 (58) 736-39-51