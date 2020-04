Koronawirus. Parki i lasy dostępne! Rumianie ruszyli na spacery |ZDJĘCIA

- Od 20 kwietnia przystępujemy do stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń - zapowiedział 16 kwietnia Mateusz Morawiecki, premier RP. - Po pierwsze, to otwarcie lasów i parków. Nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego - mówił podczas konferencji premier.