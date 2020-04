Koronawirus. Rumski urząd oraz miejskie instytucje pomagają w walce z epidemią|ZDJĘCIA

Kneblowani lekarze prowadzą wojnę partyzancką z epidemią

Na forach lekarskich trwa wymiana przepisów na urządzenia do wentylacji pacjentów chałupniczo przerabiane z masek do nurkowania i wzorów krawieckich odzieży ochronnej do szycia przez matki i żony. Lekarze są kneblowani - coraz więcej jest nacisków, by nie mówili publicznie o sytu...