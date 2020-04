Koronawirus. VI edycja ,,W drodze po szpik" pod znakiem zapytania|ZDJĘCIA

Pierwszy symboliczny rajd ,,W drodze po szpik" wystartował w roku 2017. Od tego czasu uczestnicy tego wydarzenia cyklicznie wyruszali w trasę spod Miejskiego Domu Kultury w Rumi.

Głównym celem wydarzenia, jest szerzenie świadomości na temat nowotworów krwi. W ramach rajdu staramy się uświadamiać jak ważne jest by zostać potencjalnym dawcą szpiku

- mówi Adam Januszewski, prezes Stowarzyszenia ,,W Drodze po Szpik" oraz organizator symbolicznego rajdu.

Wiele osób kojarzy to niewłaściwie. A to przecież tylko transfuzja krwi. Jest to szansa na życie dla drugiego człowieka, który zmaga się ze schorzeniami takie jak anemia, białaczka, choroby szpiku kostnego czy różnymi zmianami nowotworowymi