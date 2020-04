Koronawirus. Zdalne nauczanie w Wejherowie i Rumi

W związku z epidemią koronawirusa i obowiązkiem pozostawania w domach, nauka prowadzona jest w trybie zdalnym. Jak informuje zastępca prezydenta miasta Wejherowa za organizację nauczania na odległość odpowiedzialni są dyrektorzy szkół, którzy ustalają z nauczycielami tygodniowy zakres materiału. Uwzględniane jest przy tym równomierne obciążenie ucznia obowiązkami na dany dzień, ich możliwości psychofizyczne oraz zróżnicowanie zajęć.

Zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, a także materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radio oraz materiały wskazane i przygotowane przez nauczyciela. Na swoich stronach internetowych szkoły umieściły informacje dla rodziców oraz linki do polecanych przez MEN materiałów edukacyjnych

– informuje zastępca prezydenta miasta Wejherowa.

Przez e –dziennik nauczyciele wysyłają uczniom informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania (lub powtórzenia) z podręcznika, e-podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp., linki do filmów, gier dydaktycznych, materiałów interaktywnych, testów, zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania. Nauczyciele są dostępni dla uczniów w czasie trwania zajęć zgodnie z planem lekcyjnym danej klasy