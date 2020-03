Koronawirus. Żywność dla rumian będzie wydawana bezpiecznie

- Zaplanowane przez nas wydawanie produktów żywnościowych odbywa się zgodnie z planem, ale zwracamy szczególną uwagę na kilka spraw - odpowiada Bogdan Formella, szef stowarzyszenia Nasza Rumia.

Dla osób, które do tej pory nie mogły odebrać produktów, wyznaczony został dodatkowy dzień. To dzisiaj (20 marca) od godziny 10 do 17. Drugi, regularny termin – czwartek i piątek, 26 i 27 marca – utrzymany jest zgodnie z planem. W obu przypadkach osoby potrzebujące mogą zgłaszać w godzinach od godziny 10 do 17 do biura ośrodka „Centrum Przygody”, który znajduje się przy ul. Włókienniczej na Zagórzu.

Osoby starsze mogą wypisać upoważnienia do odbioru żywności. - Każde takie upoważnienie będzie uznane - informuje Nasza Rumia.