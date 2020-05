"Mam prawo być sobą". Film autorstwa podopiecznych Domu dla Dzieci w Rumi

- “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”-J.Korczak.Prawa dziecka, które wielu dorosłych lekceważy, pomija jest to bardzo poważny problem w naszym kraju. Pamiętajmy w tych trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć o tym, że dzieci są ważne. Niestety, podczas izolacji związanej z pandemią przemoc w stosunku do dzieci narasta. Nasi wychowankowie zdecydowali się wziąć udział w konkursie o prawach człowieka (nagrali filmik), dla zobrazowania problemu, który spotyka tysiące dzieci, żyjących tak naprawdę wokół nas, często za ścianą, udostępniamy fragment twórczości naszych podopiecznych. Nie bądźmy obojętni, reagujmy na krzywdę dzieci - piszą autorzy filmiku.