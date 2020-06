MDK Rumia z dotacją na projekt teatralny "Teatr w twoim monitorze" |ZDJĘCIA

Cztery spektakle Zawodowego Teatru MDK w Rumi zostaną opublikowane w internecie w formie teatru telewizji. Spektakle skierowane są do szerokiego grona odbiorców od dzieci, przez młodzież i dorosłych do seniorów. Premiery zaplanowane są raz w miesiącu do września na kanale MDK Rumia na youtube. Widzowie zobaczą spektakle:

1. ”Pierwsza Lepsza, czyli komedia w jednym akcie wierszem" Aleksandra Fredro w reż. Elżbiety Mrozińskiej

2. "Dyzio w krainie wyobraźni" Agaty Oriany Kwahs w reż. Agnieszki Skawińskiej, Piotra Lewickiego, Aleksandry Lis,

3. "Noc Helvera" Ingmara Villqista w reż. Agnieszki Skawińskiej

4. "Edyp" Sofoklesa w reż. Piotra Lewickiego.

Ponadto spektakle będą dostępne również w języku migowym i z napisami w języku angielskim.