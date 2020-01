Mecz na szczycie I ligi tenisa stołowego w Rumi! KAMIX ATS Małe Trójmiasto podejmie ZKS PALMIARNIA Zielona Góra

Zespół z Zielonej Góry jest zasłużonym liderem w tabeli I ligi. W 13-tu rozegranych meczach ZKS wygrał 12 i 1 zremisował. Takie wyniki pozwoliły mu na skompletowanie 25. punktów. Z kolei KAMIX ATS Małe Trójmiasto ma o 8. punktów mniej, ale po 12. spotkaniach. Dotychczas tenisiści z Rumi zwyciężali w 7. meczach, zremisowali w 3. i w dwóch ponieśli porażki.

Przypomnijmy, że w pierwszej rundzie w Zielonej Górze to ZKS był górą pokonując ATS 6:4. Jeśli chodzi o gry indywidualne - to jeżeli dojdzie do tej rywalizacji - to ciekawie zapowiadać się może pojedynek Alana Wosia z Małego Trójmiasta z Kamilem Nalepą. Obaj zawodnicy sklasyfikowani są w pierwszej 5. w rankingu indywidualnym najlepszych zawodników trwającego sezonu. W październikowym spotkaniu lepszy okazał się tenisista ZKS-u, który pokonał Wosia 3:2. Również w grze deblowej triumfował Nalepa. W parze z Igorem Misztalem pokonali najskuteczniejszego zawodnika ATS-u i Przemysława Perzyńskiego 3:2.