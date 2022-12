Najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Rumi nagrodzeni przez władze miasta. Prawie 30 rumian otrzymało stypendia burmistrza | LISTA, ZDJĘCIA

Uroczystość odbyła się w środę, 14 grudnia 2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Rumi. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice i oczywiście sami stypendyści.

– Ogromnie gratuluję sukcesów wszystkim stypendystom, a nauczycielom, rodzicom i opiekunom dziękuję za wsparcie i pomoc w ich osiąganiu. Mam nadzieję, że te nagrody finansowe będą stanowić motywację do dalszej pracy i jeszcze większego zaangażowania w działalność kulturalną na rzecz miasta. Zapewne jeszcze nieraz o was usłyszymy. To bardzo ważne, aby realizować swoje pasje i marzenia już za młodu. Zazwyczaj jako dorośli nie mamy tyle czasu na rozwijanie zainteresowań, tempo życia się zmienia. Pamiętajcie jednak, że kultura jest czymś, co na szczęście nie przemija i zostawia ślad na zawsze – mówił Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi do spraw społecznych.