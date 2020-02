Niszczył wiatę autobusową w Rumi. Odpowie przed sądem [ZDJĘCIA]

Sprawca przekazany został policji. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako przestępstwo. Mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara grzywny w wysokości do 5000 złotych lub kara ograniczenia wolności. W przypadku, gdy koszty naprawy przekroczą 600 złotych sąd może zasądzić zapłatę na rzecz miasta.

Akt wandalizmu dotyczący dewastacji przystanku miał miejsce w piątek, 14 lutego. Około godziny 20:00 do Straży Miejskiej w Rumi dotarło zgłoszenie dotyczące niszczenia wiaty przystankowej znajdującej się przy ulicy Gdańskiej.

W rozmowie z Rumskimi Nowinami komendant rumskiej straży miejskiej określił, że akty wandalizmu, które mają miejsce w mieście mają charakter chuligańskich wybryków. Są czynione bez powodu, łączą się z lekceważącym stosunkiem wobec porządku prawnego. Wśród odnotowanych wykroczeń wymienione zostało m.in. wrzucanie petard do śmietników, przewracanie ławek, a także wyrzucenie wolnostojącej ubikacji do rzeki.

Zwykle otrzymujemy informację post factum, pozostaje więc tylko próba wytypowania potencjalnych sprawców. W 2019 roku udało się złapać osoby, które zniszczyły jedną z wiat. Była to grupa młodzieży, która najpierw narozrabiała w barze przy ul. Filtrowej, po czym wytłukła szyby na przystanku przy ul. Gdańskiej. Po wszystkim zgłodnieli i poszli do pobliskiej pizzerii.

Jak wskazuje kom. Roman Świrski sprawcami takich incydentów najczęściej są mężczyźni w wieku od 16 do 21 lat, znajdujący się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Okolice, w których najczęściej dochodzi do takich zdarzeń to: Park Żelewskiego, Park Starowiejski, centrum miasta, a także Rumia Janowo.