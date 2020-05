O emigracji Kaszubów. Najnowsza publikacja z logo muzeum w Wejherowie

Przedszkole Publiczne w Szemudzie zaprasza najmłodszych do stworzenia Teledysku Piosenki Kaszubskiej [WIDEO]

Język kaszubski może być okazją do dobrej zabawy. Udowadnia to Przedszkole Publiczne w Szemudzie, które zaprasza do II edycji konkursu na Teledysk Piosenki Kaszubskiej. - Mam ogromną nadzieje, że w tym roku również czeka nas niezapomniana podróż w folklor kultury kaszubskiej, w w...