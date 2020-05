Piłkarze Gryfa Wejherowo wrócili do grupowych treningów |ZDJĘCIA

- Według mnie jest to robione na siłę i nie sądzę aby się to udało nawet po wznowieniu ligi. Drużyny będą kombinować w krytycznych momentach - twierdzi Łukasz Kowalski , trener Gryfa Wejherowo.

Mimo to, zawodnicy żółto-czarnych nie siedzieli w domach z założonymi rękoma. Piłkarze po odesłaniu do domów w wyniku zawieszenia rozgrywek trenowali indywidualnie. A od środy, 13 maja wrócili do zajęć w 6-osobowych grupach. Wcześniej piłkarze musieli przejść testy na koronawirusa.

- Wszyscy są zdrowi pod kątem fizyczności. 5 zawodników po testach z krwi mieli dodatkowo badania wymazowe - mówi Kowalski. - Treningi odbywają się z zachowaniem wytycznych PZPN. Czyli dezynfekcja rąk i sprzętu przed i po treningu - dodaje szkoleniowiec wejherowian.

Według nowego terminarza sezon 2019/2020 w II lidze ma zostać wznowiony 3 czerwca. Tego dnia Gryf zmierzy się u siebie z Pogonią Siedlce.