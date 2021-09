Pomysł na weekend w Rumi i okolicach. M.in. historyczne spotkanie o obronie Rumi-Zagórza

W piątek 24 września o godz. 18 na spotkanie historyczne, które poprowadzi Dariusz Rybacki, pełnomocnik burmistrza ds. historii Rumi. Wydarzenie poświęcone będzie dziejom obrony Rumi-Zagórza i okolic podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

„Jeden z marynarzy z łatwością dosięgał Niemców ręcznymi granatami, innym udawało się to rzadziej. Mógł to robić, bo był wyjątkowo silnie zbudowany, a rzucał granaty z góry. Poleciłem mu oddać wszystkie granaty, jakie posiadali nasi żołnierze, a on skutecznie spełniał rolę mojej artylerii” - czytamy w opisie wydarzenia.

Rajd z kompasem

Kolejna, dwudziesta jubileuszowa edycja Rajdu na Orientację „Z Kompasem”- odbędzie się 26 września w Wejherowie. Bazą Rajdu będzie budynek Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie, przy ul. Klasztorna 9.

Organizatorzy szykują aż siedem atrakcyjnych - pieszych i rowerowych tras o zróżnicowanym poziomie trudności. W bogatych pakietach startowych otrzymamy m.in. piękne pamiątkowe medale, imienne numery startowe, kolorowe mapy i wodoodporne karty startowe. Ponadto na wszystkich czeka prawdziwa uczta w rajdowym bufecie! Jak zapisać się na Rajd? Należy użyć swojego konta lub założyć nowe na stronie zkompasem.pl. A następnie trzeba kliknąć „Zapisz się na rajd”. Do wyboru jest siedem tras od 10 do 100 km. Pierwsze starty rozpoczną się o godz. 10. Planowane zakończenie XX Rajdu z Kompasem jest na godz. 20.