Ponad 6-milionowe dofinansowanie na rozbudowę terenów inwestycyjnych w Rumi [ZDJĘCIA]

– Był to konkurs zamknięty, organizowany przez urząd marszałkowski pod szyldem Invest in Pomerania, do którego zaproszono tylko 28 lokalizacji z całego województwa. Rumia podeszła do tego w wyjątkowy sposób. Jest to jedyne miasto średniej wielkości w regionie, które przygotowało tak kompleksową ofertę. Zwycięski teren inwestycyjny to absolutny crème de la crème naszego województwa – podkreśla wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.