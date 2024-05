Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Rumi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Niedzielne piłkarskie derby Trójmiasta pomiędzy Lechią Gdańsk i Arką Gdynia rozegrane zostaną z udziałem kibiców obu klubów. To będzie pierwsza taka sytuacja w historii na stadionie w Letnicy. Po raz ostatni mecz derbowy z trybun fani obu zespołów oglądali w październiku 2016 roku, a miało to miejsce w Gdyni.

Derby pomiędzy Lechią Gdańsk i Arką Gdynia mają bogatą historię. W sumie odbyło się 45 meczów pomiędzy tymi drużynami, a bilans jest korzystny dla zespołu z Gdańska. Lechia wygrała 17 meczów, Arka 12, a 16 spotkań zakończyło się remisem. Bilans bramkowy to 49:36 dla biało-zielonych. A jak będzie w niedzielę na Polsacie Plus Arenie?

Zwierzęta potrafią poprawić humor i to natychmiastowo. Nawet jeśli tylko spoglądamy na ich zdjęcia. Maksymilian Plutowski z Kościerzyny to pasjonat fotografii. Bywa, że jego modelami są zwierzęta. Zobaczcie tą pełną uroku galerię psów, kotów i nie tylko.

Na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie odbył się 29. Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera pod patronatem m.in. Prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Podczas otwarcia turnieju Wojciech Recław został intronizowany na Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Wejherowo 2024. Jest on także aktualnym Królem Okręgu Pomorskiego.

Arka Gdynia wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 1:0 w meczu Fortuny 1. Ligi. ten mecz z trybun gdyńskiego stadionu oglądało blisko dziesięć tysięcy widzów. Fani Arki wspierali piłkarzy i po meczu wspólnie cieszyli się z wygranej, która przybliża drużynę do awansu do PKO Ekstraklasy. Byliście na meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Sosnowiec? Znajdźcie siebie na zdjęciach.

Gdy tylko pojawia się na niebie, tysiące ludzi zbierają się w różnych miejscach, by oglądać ten niezwykły spektakl. Tak było i tym razem. Zdjęcia zorzy polarnej, która pojawiła się nad Polską w ostatnie noce, niemal zalały internet! I nie ma się co dziwić. To jedne z najpiękniejszych widoków, jakie serwuje nam natura.