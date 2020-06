Prasówka Rumia 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rumi nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2020, w Rumi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Matura 2020 informatyka rozszerzona. Odpowiedzi, arkusz CKE. Sprawdź, co było na egzaminie z informatyki na p. rozszerzonym 17.06.2020 ”?

Prasówka Rumia 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Matura 2020 informatyka rozszerzona. Odpowiedzi, arkusz CKE. Sprawdź, co było na egzaminie z informatyki na p. rozszerzonym 17.06.2020 Matura 2020 informatyka rozszerzenie - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule w środę 17.06.2020 r. po godz. 19. Matura 2020 z informatyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się 17 czerwca 2020 r. o godz. 14, trwała 3 godziny. Jakie pytania pojawiły się na teście z informatyki rozszerzonej? Co było najtrudniejsze? Tu znajdziecie pytania i odpowiedzi. 📢 Matura 2020 j. niemiecki rozszerzenie. Co będzie na egzaminie z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym 18.06.2020? Odpowiedzi, arkusz CKE Matura 2020 niemiecki rozszerzenie - pytania, odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie w tym artykule w czwartek 18.06.2020 r. po godz. 19. Matura 2020 z j. niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się 18 czerwca 2020 r. o godz. 14, potrwa 3 godziny. Jakie pytania pojawią się na teście z niemieckiego rozszerzonego? Co będzie najtrudniejsze? Tu znajdziecie opinie uczniów. Przypominamy też, co było na egzaminie z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym w ubiegłym roku.

📢 Miss Polonia 2020 Open. Zobacz kandydatki do tytułu najpiękniejszej Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!

📢 Budowa ogrodzenia domu – jak zrobić to zgodnie z prawem? Kiedy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie? Ogrodzenie domu na ogół nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Od tej reguły są jednak wyjątki, które trzeba znać. 📢 Egzamin ósmoklasisty z matematyki 17.06.2020. Tutaj znajdziecie arkusze z odpowiedziami W środę 17.06.2020 r. od godz. 9 uczniowie ósmych klas pisali test z matematyki. W tym artykule znajdziecie arkusz i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z matematyki. 📢 Dzień Ojca: Memy o miłości do taty lepsze niż kwiaty. Najlepsze życzenia dla wszystkich ojców, okraszone szczyptą dobrego humoru 23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci.

📢 Powiat wejherowski. W czasie wypoczynku nie zapominajmy o bezpieczeństwie Dni stają się coraz cieplejsze, a co za tym idzie coraz więcej osób spędza swój wolny czas na wypoczynku na świeżym powietrzu, gdzie można przemieszczać się bez maseczek. Policjanci przypominają – pomimo zniesienia wielu obostrzeń nie należy zapominać o tym, że epidemia nadal trwa. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2020 MATEMATYKA. ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE. Test 8-klasisty z matematyki 16.06.2020. Klucz odpowiedzi, rozwiązania EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI 17.06.2020 r. - ARKUSZ I ODPOWIEDZI. W środę 17.06.2020 r. od godz. 9 uczniowie mierzyli się z testem z matematyki. Egzamin trwał 100 minut. W tym artykule znajdziecie arkusz i odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2020 z matematyki. Sprawdźcie, które zadania były najtrudniejsze! 📢 Loty międzynarodowe wracają. Jakie są zasady przelotów? O czym pasażerowie powinni wiedzieć? Od 17 czerwca wznawia się międzynarodowe loty pasażerskie. Są jednak pewne wyjątki – nie do wszystkich krajów Polacy mogą się już udać. Na razie Polacy mogą samolotami poruszać się po terytorium Unii Europejskiej. Poza tym nie wszystkie linie lotnicze wznawiają działalność. Międzynarodowy ruch lotniczy został wstrzymany na 3 miesiące ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

📢 Odszkodowanie za nudę w pracy. Sąd przyznał pracownikowi 40 tysięcy, bo miał... za mało obowiązków To nie żart. Francuski sąd przyznał Frederikowi Desnardowi odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro jako zadośćuczynienie za wpływ nudnej pracy na stan jego zdrowia. Mężczyzna miał zbyt mało obowiązków służbowych. Proces trwał cztery lata, a wyrok zapadł niedawno. Jak informuje serwis f5.pl, Desnard domagał się od firmy Interparfum sumy dziesięciokrotnie większej. O odszkodowaniu za nudną pracę informowały światowe media, m. in. The Guardian.

📢 Rumia. Utrudnienia w ruchu na ul. Pomorskiej. Droga będzie zamknięta Kierowcy poruszający się po centrum w Rumi w weekend 20/21 czerwca czekać będą utrudnienia. W związku z remontem drogi dla ruchu kołowego zamknięta zostanie ulica Pomorska. 📢 Pożyczka 5000 zł. Co się zmieni, gdy wejdzie w życie Tarcza Antykryzysowa 4.0? Tarcza antykryzysowa zakłada, że przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy. Jeżeli dopełnimy odpowiednich formalności, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać. Już niebawem umorzenie pożyczki stanie się prostsze.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Siedziby komisji wyborczych w Rumi| GALERIA W niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Zobaczcie, gdzie należy się udać, aby oddać głos w Rumi. 📢 Program SKLEP+. Powstanie państwowa sieć sklepów - co o niej wiemy? Rząd przejmie Żabkę lub Tesco?! Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.

📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

📢 "Kultura Bliżej Ludzi" w MDK Rumia. Spotkanie online z Teresą Płotkowiak Miejski Dom Kultury w Rumi zaprasza na kolejne spotkanie spotkanie online z cyklu Kultura Bliżej Ludzi. W sobotę, 20 czerwca, gościem będzie Teresa Płotkowiak. 📢 Cenne dary ze spuścizny Wojciecha Kiedrowskiego trafiły do muzeum w Wejherowie |ZDJĘCIA Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wzbogaciło się o kolejny cenny dar. Andrzej Busler, animator kultury kaszubskiej, zainteresowanym Kaszubami znany również dzięki księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC, kustosz pamięci o Wojciechu Kiedrowskim, przekazał wejherowskiemu muzeum zbiór prasy z regionu, ukazującej się w latach 1987–2009.

📢 Moto-kampania wyborcza. Czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP? Luksusowe bmw czy wysłużony passat? Kampania wyborcza z przymrużeniem oka. Gdyby kandydaci na prezydenta byli oceniani także przed pryzmat samochodu, którym jeżdżą - który z nich wypadłby najlepiej? Czy przyszły prezydent ma fioła na punkcie motoryzacji? A może nie skupia się wcale nad środkami lokomocji? Sprawdź, czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP. Zobacz galerię i poznaj modele samochodów!

