Prasówka Rumia 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rumi nie minęło Cię nic ważnego

Miejski Dom Kultury w Rumi odlicza dni do premiery online komedii Aleksandra Fredry „Pierwsza lepsza”. Spektakl Zawodowego Teatru MDK Rumia już 27 czerwca zostanie zaprezentowany w formie teatru telewizji.

Prezentujemy najpiękniejsze zdjęcia psów i kotów naszych Czytelników, które zostały wybrane w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” PUPIL 2020 roku. Internauci w drodze glosowania wyłonili zwycięskiego psa i kota w każdym powiedzie i miastach na prawach powiatu oraz w skali województwa. Dodajmy, że 13 psów i 13 kotów, które wśród laureatów z powiatów zdobyły najwięcej głosów trafią na strony dwóch kalendarzy. Będą one dostępne dla abonentów naszego serwisu internetowego. Pierwszy kalendarz ozdobią zdjęcia psów, a drugi będzie poświęcony kotom.

W Kaszubskim Centrum Chorób Serca i Naczyń w szpitalu w Wejherowie wykonano po raz pierwszy zabieg przezskórnego wszczepienia zastawki do serca / TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation/. To metoda, która pozwala w sposób bezoperacyjny, podczas normalnej pracy serca implantować protezę w miejscu chorej zastawki. Zabieg wykonał zespół Heart Team, w skład którego wchodził kardiochirurg, kardiolog interwencyjny, chirurg naczyniowy i anestezjolog. Nad prawidłowym przebiegiem procedury czuwał doświadczony proktor.

Młode małżeństwo z Niedarzyna kupiło dom, w który mieszkał Leszek Pękalski. - Dom ma duży potencjał, chcemy odczarować to miejsce - mówi Sonia Burandt, nowa właścicielka budynku.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Rumi. Chcesz wiedzieć, na kogo głosowali mieszkańcy Rumi? Poznaj wyniki głosowania w całym kraju oraz w twojej miejscowości. Dzięki temu porównasz, jaka frekwencja była wśród wyborców w Polsce, a jaka w Rumi w 2. turze wyborów prezydenckich. Możesz również porównać, jak rozkładały się głosy. Dzięki temu dowiesz się, jak wyniki wyborów lokalnych mają się do ogólnopolskich.

W Rumi na ul. Pomorskiej samochód osobowy zderzył się z miejskim autobusem. Cztery osoby trafiły do szpitala. Sprawą zajmują się policjanci, którzy będą wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

„Być może po raz ostatni dwaj bracia, Georg i Joseph Ratzinger, spotkali się na tym świecie” - powiedział rzecznik diecezji Regensburg Clemens Neck. Papież Benedykt XVI poleciał z Watykanu do Niemiec, by odwiedzić brata.

Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta?