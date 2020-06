Prasówka Rumia 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rumi nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Rumia 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Już w środę 10 czerwca piłkarze Arki Gdynia zmierzą się w stolicy z Legią Warszawa, liderem PKO BP Ekstraklasy. Typujemy podstawową jedenastkę żółto-niebieskich.

Odpowiedź na pytanie, ile można zarobić w spółkach skarbu państwa, jest prosta. Niemało. Wystarczy pół miesiąca pracy, aby na konto wpłynęło więcej niż na konto niejednego mieszkańca Pomorza przez cały rok. Nie można się zatem dziwić, że posady w spółkach skarbu państwa, zwłaszcza w tych największych traktowane są niejednokrotnie jako trampolina do innego finansowo poziomu.