Premiera „Dyzio w krainie wyobraźni” w Rumi |ZDJĘCIA

Sztuka opowiada o losach chłopca, który nie ma przyjaciół, a nauka sprawia mu wiele trudności. To wszystko powoduje, że nie lubi szkoły, zaś emocje, z jakimi przychodzi mu się mierzyć, biorą górę. Na szczęście spotyka niezwykłe istoty, które pomagają mu zrozumieć, że jego zachowanie nie jest przyjazne i być może dlatego nikt nie chce się z nim kolegować. Dowiaduje się, że nauka jest fajna, jeśli znajdzie się sposób na to, jak się uczyć oraz, że praca z wyobraźnią pomaga we wszystkich problemach. Z nowymi przyjaciółmi śpiewa piosenki i poznaje świat.

Scenariusz i muzykę do spektaklu napisała Agata Oriana Kwahs, która podkreśla, że sztuka dla dzieci musi przede wszystkim bawić.