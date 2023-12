Przedszkola w Rumi. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Rumi?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zazwyczaj w pierwszym kwartale roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Rumi?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna w kontekście rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.