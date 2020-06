Przegląd prasy 18.06.2020 Rumia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rumi

W porównaniu do kwietnia 2020 roku do maja 2020 zwiększyła się liczba bezrobotnych na terenie powiatu wejherowskiego. Według raportu Wojewódzkiego Urząd Pracy w Gdańsku w kwietniu było to 4,1 tys. osób, a miesiąc później szacunkowa liczba wynosi 4,3 tys. osób. - Prawdziwy rozmiar zmian, jakich doświadczyła gospodarka i rynek pracy, będzie widoczny dopiero, kiedy działalność w większości branż wróci do pełnej aktywności - informują urzędnicy.

Wprawdzie Gryf Wejherowo od 74 minuty remisował z Olimpią Elbląg 1:1, to końcówka spotkania należała do gospodarzy. W 26. kolejce II ligi żółto-czarni na wyjeździe ostatecznie przegrali z elbląską drużyną 1:3.

Badania okresowe powinny trafić do grupy naszych nawyków. Zafundujmy sobie je na przykład na każde urodziny. Dzięki nim można wykryć w porę poważne schorzenia: choroby serca, tarczycy czy nowotwory. Pamiętajmy jednak, że inna jest lista badań dla młodej dziewczyny, inna dla młodej mamy, a jeszcze inna dla kobiety w średnim wieku czy seniorki. Czy wiecie, na co zwrócić uwagę w swoim wieku?

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie odmówiła śledztwa ws. nieumyślnego narażenia pensjonariuszy Domu Seniora "Bryza" w Koleczkowie w gminie Szemud. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!