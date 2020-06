Przegląd prasy 24.06.2020 Rumia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła na terenie całego kraju losowe kontrole stacji paliw, pod kątem spełniania wymogów cztery rodzajów paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliwa. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w województwach: podlaskim – 5,88 proc. zbadanych próbek., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. Inspektorzy skontrolowali także 520 stacji, na które skarżyli się kierowcy oraz wytypowanych przez organy ścigania.

Uzyskaliśmy dane z Ministerstwa Zdrowia dotyczące współczynnika reprodukcji wirusa na Pomorzu. Ten wynosi obecnie 1,12 i jest minimalnie wyższy od parametru wyliczonego dla całego kraju. Oznacza to, że zainfekowany pacjent zaraża ponad jedną osobę. Specjaliści jednak sceptycznie podchodzą do prognozowania aktualnego stanu epidemii na podstawie danych zaprezentowanych przez resort zdrowia.

Prasówka 24.06 Rumia: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rumi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tus byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.