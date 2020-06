Przegląd prasy 26.06.2020 Rumia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Rumi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taryfa Pomorska. Od 1 lipca bilety SKM wspólne z POLREGIO”?

Prasówka Rumia 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taryfa Pomorska. Od 1 lipca bilety SKM wspólne z POLREGIO Od 1 lipca w życie wchodzi Taryfa Pomorska. Kupując bilet będzie mozna podróżować pociągami SKM lub pOLREGIO na danej trasie. Obowiązywać będą także nowe ceny biletów. 📢 Wybory w czasie pandemii. Zasady sanitarne w lokalach wyborczych W związku z sytuacja epidemiczną w trakcie Wyborów Prezydenckich 2020 obowiązywać będą szczególne zasady sanitarne. Obowiązkowe będzie zasłonięcie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk, lokale będą regularnie wietrzone, a powierzchnie i przedmioty w nich – dezynfekowane.

📢 Ernest Kuchar: W Polsce więcej osób mogło umrzeć z powodu opóźnionego rozpoznania raka i powikłań niż z powodu koronawirusa Można powiedzieć, że się epidemia tli i że może to się dziać jeszcze miesiącami czy latami. Polaków jest 38 milionów, a kontakt z koronawirusem miał jak dotąd mniej niż jeden procent populacji. To oznacza, że ponad 99 procent populacji nie jest zakażona. Innymi słowy, my w całej swojej masie nie byliśmy zakażeni. W tym tempie, jakie jest teraz, ta pandemia może więc trwać miesiącami – mówi dr hab. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii 📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 Fotowoltaikę kupujemy na potęgę. Sprzedaż wzrośnie o 25 proc. nawet mimo koronawirusa? Mimo pandemii rynek fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Przez 5 lat moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9000 proc. 📢 Dress code - rodzaje. Co oznacza business casual, smart casual czy black tie? Jak ubrać się do pracy, na spotkanie, przyjęcie, na galę? Dress code - jakie są jego rodzaje? Co oznacza business casual, smart casual czy black tie? Jak ubrać się do pracy, na spotkanie, przyjęcie, na galę? Wydaje Ci się, że komunikujemy się z innymi ludźmi za pomocą słów? To tylko część prawdy. Na spotkaniu pierwsze 20-30 sekund oceniamy wygląd drugiego człowieka. Czy ma czyste paznokcie, zęby, świeżo umyte włosy, a także, jak jest ubrany i czy to ubranie pasuje do sytuacji, w której się znajduje. Bo ubranie nie tylko zdobi, ale i określa człowieka. Dlatego często w pracy na spotkaniach lub nawet przyjęciach - wymagany jest tzw. dress code.

📢 PKO BP Ekstraklasa. Raków Częstochowa-Arka Gdynia (26.06.2020). Żółto-niebieskim potrzebne jest kolejne zwycięstwo z trudnym rywalem Nadspodziewanie dobrze radzący sobie w ligowej stawce beniaminek, Raków Częstochowa, będzie dziś rywalem Arki Gdynia w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 18 w Bełchatowie, bowiem stadion pod Jasną Górą nie spełnia jak na razie wymogów licencyjnych. 📢 Egzamin zawodowy 2020 CKE. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. TERMINY i harmonogram. ARKUSZ + ODPOWIEDZI 25.06.2020 Egzamin zawodowy 2020. Klucz odpowiedzi na CKE pojawi się po godz. 16. Ponad 176 000 osób w 196 kwalifikacjach zdawało 23.06.2020 roku egzamin zawodowy w części pisemnej. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Potem odbędzie się część praktyczna. Ogłoszenie wyników czerwcowych egzaminów zawodowych odbędzie się do 31.08.2020 roku. Sprawdź terminy egzaminów. Udostępnimy także arkusze i klucz odpowiedzi testu zawodowego. CKE informuje - klucze odpowiedzi dostępne 25.06.2020 roku.

📢 Oświadczenie PiS po wizycie premiera RP w Wejherowie. PiS odniósł się do wypowiedzi posłanki Henryki Strycharskiej-Krzywonos Kilkoro demonstrantów KOD-u, których nikt nie niepokoił na ich miejscu, wdzierało się do szeregów sympatyków Prezydenta Andrzeja Dudy, wykrzykując agresywne hasła i chcąc tym samym zakłócić radosny charakter spotkania - pisze w swoim oświadczeniu Komitetu Powiatowego PiS powiatu wejherowskiego. To odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na konferencje prasową zorganizowaną przez panią poseł Henrykę Krzywonos-Strycharską po wizycie premiera RP w Wejherowie. 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce

📢 Pomorskie. Dzień Marynarza (25.06.2020). Kilkadziesiąt tysięcy Pomorzan pływa na statkach i okrętach. Spójrz, jak wygląda ich praca! Szacuje się, że aż kilkadziesiąt tysięcy osób z całego Pomorza pływa na co dzień na okrętach i statkach. Dziś mogą świętować, bo 25.06.2020 obchodzimy Dzień Marynarza. Zobaczcie zatem, jak wygląda praca prawdziwych ludzi morza i jak prezentują się ich statki! 📢 Rumia. Niemal 150 osób wzięło udział w Gaszyn Challegne na stadionie MOSiR| ZDJĘCIA Niemal 150 osób zebrało się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, aby zrobić 10 pompek w ramach Gaszyn Challenge. Do zadania przystąpili policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, strażacy, sportowcy oraz społecznicy i przedstawiciele władz miasta.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.