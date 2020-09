Przegląd prasy 8.09.2020 Rumia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rumi

Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rumi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do wypadku luksusowego auta na autostradzie A1 w kierunku Łodzi doszło w środę (2 września 2020), tuż po godz. 7 - ok. 300 metrów od węzła Lubicz. W jego wyniku żółte Lamborghini stanęło w płomieniach, a jego kierowca znalazł się w bardzo niebezpiecznej dla życia sytuacji. Z pomocą od razu pospieszyli strażacy z Pucka i Wejherowa! Jak to się stało, że byli pierwsi na miejscu zdarzenia?

Ministerstwo Zdrowia poszło na rękę lekarzom rodzinnym i zmieniło zasady kierowania pacjentów na badanie dotyczące koronawirusa. W pewnych przypadkach możliwe będzie skierowanie na test po teleporadzie, a nie fizycznej obecności pacjenta w gabinecie.