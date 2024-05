Przegląd prasy Rumia 29.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rumi

Pijany 34-latek włamał się do forda transit, zdemontował obudowę stacyjki i wyciągnął kable, żeby odpalić auto. Był jednak tak "zmęczony", że zasnął za kierownicą i to zanim odjechał kradzionym autem. Śpiącego złodzieja zastał w w aucie właściciel samochodu. Okazało się, że sprawca wcześniej włamał się do lokalu i ukradł wódkę, którą wypił przed kradzieżą. Był także poszukiwany do odbycia kary więzienia.