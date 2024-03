Przegląd prasy z Rumi. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.03.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03, w Rumi. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tadeusz Ross miał pięć żon. Szczęście znalazł u boku 30 lat młodszej. „Według niektórych byłem frajerem””?

Prasówka Rumia 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tadeusz Ross miał pięć żon. Szczęście znalazł u boku 30 lat młodszej. „Według niektórych byłem frajerem” Twierdził, że kochał na zabój, nieraz się sparzył, ale niczego nie żałuje. Gdy jedna z kobiet go zostawiła, próbował popełnić samobójstwo. On sam jednak niejednokrotnie zmieniał zdanie co do życiowej partnerki. Tadeusz Ross miał pięć żon, a ostatnia z nich była o niego młodsza o trzy dekady.

📢 Tak ubiera się Dorota Chotecka, żona Radosława Pazury. Jej oryginalne stylizacje przykuwają oko. Zainspiruj się jej modowymi wyborami Dorota Chotecka imponuje, nie tylko talentem aktorskim, ale także stylem ubierania. Artystka dobrze wie, co w modzie piszczy. Na ważnych wydarzeniach jej kreacje przykuwają oko, a co na siebie zakłada na co dzień? Żona Radosława Pazury stawia na połączenie elegancji i wygody. Zobacz, jak się ubiera Dorota Chotecka.

📢 W Gościcinie wybudowali halę, wyróżnioną międzynarodowym certyfikatem W Gościcinie powstała nowoczesna hala produkcyjna. Obiekt uzyskał też międzynarodowy certyfikat BREEAM za zastosowane rozwiązania proekologiczne. To drugi na Pomorzu budynek, który zdobył takie oznaczenie.

Prasówka 15.03 Rumia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rumi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

📢 Najdroższe używane auta świata sprzedane w 2023 roku. Oto TOP 10. Zdziwieni pozycją numer jeden? Mercedes i ferrari daleko w tyle Rynek luksusowych samochodów używanych w 2023 roku kierował się ku nowym szczytom. Chętni na luksusowe i prestiżowe samochody używane mogli wybierać w ubiegłym roku wśród 412 ofert aut, które kosztowały więcej niż 1 mln złotych. 📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Te kobiety walczą o tytuł Polska Miss 30+! Poznajcie wyjątkowe uczestniczki konkursu piękności Ponad sto kobiet z całej Polski startuje w konkursie Polska Miss 30+. Wszystkie uczestniczki są wyjątkowe. Poznajcie kandydatki do korony Najpiękniejszej Polki. Zobaczcie ich zdjęcia!

